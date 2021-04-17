В Башкирии 4-летний ребенок умер после нападения стаи бродячих собак

В Учалинском районе Республики Башкортостан после нападения на него стаи собак погиб ребенок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 статьи 293 УК РФ).

Производство инициировано в отношении должностных лиц администрации Учалинского района, которые не исполнили должным образом свои обязанности по организации отлова бездомных животных, что и стало причиной трагедии.

По предварительным данным, 17 апреля в селе Сафарово собаки напали на 4-летнего ребенка, катавшегося на велосипеде на улице. Мальчик умер вследствие полученных травм. Об этом сообщает СУ СК РФ по Башкортостану.

В настоящий момент рассмотрением всех причин и условий случившегося занимаются следователи территориального отдела СКР и следователи-криминалисты СУ республики. Расследование контролирует лично глава СУ по Башкортостану.