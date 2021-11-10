Эксперт рассказал, почему оружие США делается некачественно

Производители американского вооружения зачастую производят некачественные или недоделанные образцы в надежде сэкономить. Как рассказал «Звезде» военный эксперт Иван Коновалов, комментируя скандал с некачественным металлом для подлодок, для американского ОПК свойственно выпускать на рынок недоработанную технику с явными дефектами.

«Достаточно часто западные оружейные компании по производству вооружения и военной техники занимаются выпуском продукции, которая до конца не отработана. Самый серьезный пример - истребитель пятого поколения F-35. Он пошел в серию, когда еще не было доработано компьютерное обеспечение, системы вооружения. Естественно, от потребителей поступали жалобы, рекламации, доходило до скандалов. Поэтому и в данной ситуации (с подлодками. - Прим. ред.) это имело место быть, особенно когда речь шла о серьезных контрактах и больших деньгах», - сказал эксперт.

У американских оружейников выполнение контракта и получение выгоды всегда ставилось во главу угла. Зачастую производители закрывали глаза на недочеты и старались скрыть их от покупателей, заключил Коновалов.

Ранее стало известно, что компания Bradken подделывала результаты тестов на прочность металла, который использовался для строительства американских подводных лодок. Провальные результаты тестов подделывались более 200 раз.