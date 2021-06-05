СМИ: Пентагон отказался от закупок истребителей F-35

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов планируют закупить больше истребителей F-15EX Advanced Eagle вместо F-35 Lightning II. Об этом сообщает Defense News, ссылаясь на бюджетный запрос Пентагона на 2022 год.

Как отмечает издание, на приобретение 12 истребителей F-15 запрашивается 1,4 миллиарда долларов. $360 миллионов, как запланировано, будут направлены на поддержку уже имеющегося парка F-35. Так, около 175 миллионов выделят на покупку 20 авиадвигателей, необходимых для устранения неполадок, возникающих у Lightning II при увеличении скорости.

В Штатах не раз обращали внимание на критические недостатки новейшего истребителя F-35. В управлении Пентагона по испытаниям заявили, что у самолета было обнаружено почти 900 дефектов, большинство из которых могут угрожать безопасности летчиков и снижать эффективность операций.

F-35 - семейство сверхзвуковых многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Самолет разработан американской компанией Lockheed Martin.