Атомные подлодки США 30 лет делали из некачественной стали
В период с 1985 по 2017 год женщина подделывала отчеты об успешно проведенных стресс-тестах для 240 изделий своего завода.
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Крупный производитель металлопроката для субмарин компания Bradken подделывала результаты тестов на прочность. В этом призналась 67-летняя Элайн Мэри Томас - глава лаборатории качества.
По ее словам, она подменяла тесты более 200 раз. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в миллион долларов. В последние годы ВМС США регулярно сотрясают скандалы, связанные с коррупцией и поставками некачественной техники.
Всего три года назад под угрозой срыва оказалась программа строительства новейших атомных подводных лодок типа Columbia. В пусковых установках баллистических ракет сварные швы не выдерживали критики, в итоге комплексы пришлось полностью менять.