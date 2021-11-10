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В NASA заявили, что новая посадка на Луну будет не раньше 2025 года

Кира Тило
02:12 10.11.2021
Сообщается, что первый пилотируемый полет на орбиту планеты в рамках программы «Артемис» состоится не раньше мая 2024 года.
В NASA заявили, что новая посадка на Луну будет не раньше 2025 года
© Фото: pexels.com
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Новая посадка человека на Луну будет возможна не раньше 2025 года, заявил глава NASA Билл Нельсон. Он так же подчеркнул, что первый пилотируемый полет в рамках программы «Артемис» планируется не раньше мая 2024 года. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американцы вернутся на Луну в 2024 году.

«Первый пилотируемый полет миссии „Артемис 2“ состоится не раньше мая 2024 года, первая посадка (на Луну - прим. ред.) состоится не раньше 2025 года», - сообщил он.

По словам Нельсона, задержки связаны с попыткой одной из коммерческих компаний оспорить присуждение NASA контракта на создание модуля для высадки на Луну. В период рассмотрения претензии, работы по контракту были приостановлены, передает РИА Новости.

Российскую же базу на Луне начнут создавать в 2025 году, сообщил директор АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» Владимир Колмыков. Отправка к Луне посадочного аппарата «Луна-27» запланирована на август 2025 года, однако перед этим, в мае 2022 года, должна состояться отправка станции «Луна-25» и орбитального аппарата «Луна-26» в 2024 году.

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