В NASA заявили, что новая посадка на Луну будет не раньше 2025 года

Новая посадка человека на Луну будет возможна не раньше 2025 года, заявил глава NASA Билл Нельсон. Он так же подчеркнул, что первый пилотируемый полет в рамках программы «Артемис» планируется не раньше мая 2024 года. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американцы вернутся на Луну в 2024 году.

«Первый пилотируемый полет миссии „Артемис 2“ состоится не раньше мая 2024 года, первая посадка (на Луну - прим. ред.) состоится не раньше 2025 года», - сообщил он.

По словам Нельсона, задержки связаны с попыткой одной из коммерческих компаний оспорить присуждение NASA контракта на создание модуля для высадки на Луну. В период рассмотрения претензии, работы по контракту были приостановлены, передает РИА Новости.

Российскую же базу на Луне начнут создавать в 2025 году, сообщил директор АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» Владимир Колмыков. Отправка к Луне посадочного аппарата «Луна-27» запланирована на август 2025 года, однако перед этим, в мае 2022 года, должна состояться отправка станции «Луна-25» и орбитального аппарата «Луна-26» в 2024 году.