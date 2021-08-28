Источник назвал дату запуска российской станции «Луна-25»

Отправка к Луне российской автоматической станции «Луна-25» должно состояться в конце мая 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

По данным источника, даты старта уже определены. Они связаны с окном, когда запуск аппарата можно будет произвести эффективно. В списке возможных дат фигурирует 25 мая.

«Там будет два или три дня, когда можно будет лететь. Это в 20-х числах мая», - сообщил источник.

В апреле этого года стало известно, что макет космического аппарата «Луна-25» прибыл на Восточный для проведения испытаний. Чтобы обеспечить пуск аппарата, на космодроме провели дооборудование систем технологического оборудования технического комплекса, а также поставили новые агрегаты и системы.