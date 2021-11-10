Полет самолета ВВС США над Черным морем проходил без ведома Белого дома, считает эксперт

Инцидент с самолетом-разведчиком США в Черном море может быть частью подготовки плацдарма для ведения боевых действий в регионе. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Виктор Мураховский. По его словам, действия американской армии зачастую противоречат словам и поступкам руководства страны.

«Важной особенностью является то, что это было внеплановое мероприятие, его не было в расписании учений НАТО. Сейчас это командно-штабная тренировка с привлечением войск, которая проводится в чувствительном для России регионе и во время обострения обстановки на юго-востоке Украины», - сказал Мураховский.

Эксперт отметил, что если этот полет был провокацией, которая заключается в нарушении границ России, то ответ будет соответствующим.

«Есть еще один настораживающий момент. С одной стороны президент США направляет директора ЦРУ в Москву, где обсуждаются в том числе и вопросы положения на Украине - и директор Бернс подтвердил приверженность норманнскому формату. С другой стороны - действия американских военных над Черным морем. Складывается впечатление, что Байден не в полной мере контролирует действия собственных вооруженных сил», - заключил эксперт.

По словам эксперта, США могут использовать территорию Украины и Черное море как плацдарм для ведения боевых действий. Об этом говорит небольшое количество присутствующей там американской техники. Мураховский допускает, что американцы при этом могут использоваться своих союзников по НАТО в качестве «пушечного мяса».

Ранее самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США был обнаружен над Черным морем. Воздушное судно более пяти часов находилось в воздушном пространстве над акваторией. Минимальное расстояние, на которое американский разведчик приближался к госгранице РФ - 35 километров.