Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Полет самолета ВВС США над Черным морем проходил без ведома Белого дома, считает эксперт

Алексей Курильченко
13:04 10.11.2021
Складывается впечатление, что президент США не контролирует действия своей армии, считает военный эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: USAF
Читайте нас на:

Инцидент с самолетом-разведчиком США в Черном море может быть частью подготовки плацдарма для ведения боевых действий в регионе. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Виктор Мураховский. По его словам, действия американской армии зачастую противоречат словам и поступкам руководства страны.

«Важной особенностью является то, что это было внеплановое мероприятие, его не было в расписании учений НАТО. Сейчас это командно-штабная тренировка с привлечением войск, которая проводится в чувствительном для России регионе и во время обострения обстановки на юго-востоке Украины», - сказал Мураховский.

Эксперт отметил, что если этот полет был провокацией, которая заключается в нарушении границ России, то ответ будет соответствующим.

«Есть еще один настораживающий момент. С одной стороны президент США направляет директора ЦРУ в Москву, где обсуждаются в том числе и вопросы положения на Украине - и директор Бернс подтвердил приверженность норманнскому формату. С другой стороны - действия американских военных над Черным морем. Складывается впечатление, что Байден не в полной мере контролирует действия собственных вооруженных сил», - заключил эксперт.

По словам эксперта, США могут использовать территорию Украины и Черное море как плацдарм для ведения боевых действий. Об этом говорит небольшое количество присутствующей там американской техники. Мураховский допускает, что американцы при этом могут использоваться своих союзников по НАТО в качестве «пушечного мяса».

Ранее самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США был обнаружен над Черным морем. Воздушное судно более пяти часов находилось в воздушном пространстве над акваторией. Минимальное расстояние, на которое американский разведчик приближался к госгранице РФ - 35 километров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:03 В стране и мире
За сутки в РФ выявлено более 38 тысяч заражений COVID-19
11:22 В стране и мире
Видео
В Крыму разоблачили собиравшего сведения о сотрудниках ФСБ украинского шпиона
11:25 В стране и мире
Лавров заявил о появлении новых угроз в сфере контроля над вооружениями
09:59 Армия
Видео
Самолет-разведчик E-8C ВВС США обнаружили 9 ноября над Черным морем
10:15 В стране и мире
Видео
Мурашко сообщил о более быстром распространении последней волны COVID-19
Популярное
Раскрыта тайна «черной дыры» в Тихом океане
Видео
В метро Москвы произошла драка на станции «Улица 1905 года»
В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока - 2»
Видео
Вертолет МЧС России эвакуировал пять человек с контейнеровоза в Приморье
Видео
Ножи спецподразделений разрезали пулю в полете: уникальные кадры испытаний
Видео
Педиатр назвала специфический симптом COVID-19 у детей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.