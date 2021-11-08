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Глава ЦРУ подтвердил необходимость выполнения Минских соглашений

Елизавета Потейчук
15:06 08.11.2021
Кроме того, Уильям Бернс подчеркнул необходимость соблюдения особого статуса Донбасса.
Глава ЦРУ подтвердил необходимость выполнения Минских соглашений
© Фото: Rod Lamkey, CNP, Globallookpress
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Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс подтвердил необходимость выполнения Минских соглашений, а также соблюдения особого статуса Донбасса в ходе своего визита в Москву. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«И на встрече президентов (РФ и США) Путина и Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бернса в ходе их контактов с российскими руководителями - на всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса», - сообщил глава российского МИД на пресс-конференции.

Ранее в Кремле рассказали подробности беседы президента России Владимира Путина с главой ЦРУ. По словам Пескова, во время разговора обсуждались вопросы кибербезопасности, двусторонних отношений, дипломатии, и при этом были озвучены мнения по региональным конфликтам.

 
 

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