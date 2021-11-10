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Опубликованы кадры полетов бомбардировщиков Ту-22М3 над Белоруссией

Сергей Александров
Андрей Аркадьев
13:59 10.11.2021
Самолеты отработали взаимодействие с наземными пунктами управления. Также дальние бомбардировщики приняли участие в проверке действий боевых расчетов, выполняющих задачи противовоздушной обороны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили патрулирование в небе над Белоруссией. Кадры полетов публикует «Звезда».

Самолеты отработали взаимодействие с наземными пунктами управления. Также дальние бомбардировщики приняли участие в проверке действий боевых расчетов, выполняющих задачи противовоздушной обороны. После выполнения задач Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования в России.

Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации Ту-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году.

Один из сложнейших элементов конструкции - крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики.

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы. Максимальная скорость полета - 2 300 км/ч, дальность - 6 800 км. Максимальная бомбовая нагрузка - 24 000 кг.

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