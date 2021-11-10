Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование в небе над Белоруссией

Андрей Аркадьев
13:19 10.11.2021
Проверка системы ПВО проводилась под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии.
Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование в небе над Белоруссией
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Сегодня, 10 ноября, два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили патрулирование над Белоруссией. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ходе полета самолетов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил России и Белоруссии.

Кроме того, российские самолеты участвовали в проверке действий боевых расчетов, выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства.

Проверка системы ПВО проводилась под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии.

Все поставленные задачи выполнены полностью. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории РФ.

Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации Ту-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году.

Один из сложнейших элементов конструкции - крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики.

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы. Максимальная скорость полета - 2 300 км/ч, дальность - 6 800 км. Максимальная бомбовая нагрузка - 24 000 кг.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:03 В стране и мире
За сутки в РФ выявлено более 38 тысяч заражений COVID-19
11:22 В стране и мире
Видео
В Крыму разоблачили собиравшего сведения о сотрудниках ФСБ украинского шпиона
11:25 В стране и мире
Лавров заявил о появлении новых угроз в сфере контроля над вооружениями
09:59 Армия
Видео
Самолет-разведчик E-8C ВВС США обнаружили 9 ноября над Черным морем
10:15 В стране и мире
Видео
Мурашко сообщил о более быстром распространении последней волны COVID-19
Популярное
Раскрыта тайна «черной дыры» в Тихом океане
Видео
В метро Москвы произошла драка на станции «Улица 1905 года»
В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока - 2»
Видео
Вертолет МЧС России эвакуировал пять человек с контейнеровоза в Приморье
Видео
Ножи спецподразделений разрезали пулю в полете: уникальные кадры испытаний
Видео
Педиатр назвала специфический симптом COVID-19 у детей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.