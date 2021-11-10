Взрыв газа произошел в жилом доме в Симферополе

В жилом девятиэтажном доме в Симферополе произошел взрыв газовоздушной смеси. Как сообщили в МЧС, был поврежден фасад здания, выбито несколько окон. В службе отметили, что в результате взрыва никто не пострадал.

«Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на пятом этаже девятиэтажки на улице Лермонтова. Выбиты окна, поврежден фасад», - сообщает источник «Интерфакс».

За последнее время в России произошло сразу несколько инцидентов со взрывами газа в жилых домах. Зачастую причиной становится экономия на газовом оборудовании или злой умысел, как это было в Набережных челнах.