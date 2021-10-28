Причиной взрыва газа в Набережных Челнах стали умышленные действия владельца квартиры

Следственный комитет по Республике Татарстан продолжает расследовать дело, связанное со взрывом газа в квартире в Набережных Челнах. Против 70-летнего владельца квартиры, которая стала эпицентром хлопка, возбудили уголовное дело.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Сегодня в отношении 70-летнего владельца квартиры, ставшей эпицентром хлопка, возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное общеопасным способом")», - говорится в сообщении на официальном сайте регионального СК.

Как установило следствие, подозреваемый наблюдался у врача-нарколога, так как страдал зависимостью от алкогольных напитков. В 2010 году пенсионер отказался от предоставления услуг газоснабжения. В итоге на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка.

«В ходе проведенного осмотра места происшествия, следователи пришли к выводу о том, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия владельца квартиры. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в региональном СК.

Ранее житель дома в Набережных Челнах описал момент взрыва. Мужчина объяснил, что во время инцидента изнутри здания ощущалась сильная тряска.