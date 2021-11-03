Врач назвала универсальный продукт для людей со слабым сердцем

Семейный нутрициолог Екатерина Маркова рассказала, что употребление болгарского перца благоприятно сказывается на людях с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Болгарский перец является источником таких витаминов и минералов, как А, Е, В2, В5, В9, РР, цинк, железо, калий. И прекрасным источником витамина С», - рассказала Маркова.

Но здесь стоит иметь в виду, что для того, чтобы сохранить витамин С, По ее словам, нарезать перец допускается непосредственно перед подачей на стол и керамическим ножом.

По ее словам, этот продукт также обогащает организм клетчаткой. Больше всего ее содержится в красном перце - 2,1 грамма на 100 граммов.

Благодаря содержанию витамина Р и витамина С стенки сосудов будут более эластичными», - отметила Маркова, передает РИА Новости.

При этом перец является представителем пасленовых, стоит отслеживать индивидуальную реакцию каждого человека. По словам врача, часто может возникать пищевая непереносимость на данный вид овощей. Кроме того, болгарский перец стоит исключить людям с аутоиммунными заболеваниями.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что употребление в пищу болгарского перца помогает сохранять кожу молодой, а волосы и ногти - красивыми и здоровыми.

По его словам, перец богат аскорбиновой кислотой или витамином С, а также витамином А.