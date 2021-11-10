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В РФ подъем заболеваемости COVID-19 может продлиться до конца зимы

Кира Карон
06:31 10.11.2021
По словам врача, для снижения риска заразиться сейчас необходимо пройти вакцинацию и посетить специалистов по поводу имеющихся хронических заболеваний.
В РФ подъем заболеваемости COVID-19 может продлиться до конца зимы
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
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Врач-терапевт, пульмонолог, работающий в красной зоне, Алексей Никишенков сообщил, что в России пик заболеваемости COVID-19 еще не пройден, в ближайшее время будет наблюдаться рост. По его словам, подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией может продлиться до конца зимы.

«До конца зимы ждать спада заболеваемости не приходится. Точно, конечно, спрогнозировать нельзя, но тенденция, которую мы видим сейчас, говорит именно об этом», - сказал врач ТАСС.

Он отметил, что вакцинация поможет снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, а также необходимо посетить специалистов по поводу имеющихся хронических заболеваний и вести здоровый образ жизни.

«Самое важное сейчас - это пройти вакцинацию от ковида тем, кто еще этого не сделал. И ревакцинироваться тем, у кого с момента прививки уже прошло полгода. Также важно вакцинироваться от гриппа и от пневмококка, если уже подошел срок», - заключил Никишенков.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что в России дети стали чаще заболевать инфекцией COVID-19 с момента появления в стране нового штамма вируса «дельта». Вирусолог также подчеркнул, что дети становятся основным источником распространения коронавируса.

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