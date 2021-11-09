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В РФ выявили 39 160 новых случаев COVID-19

Кира Карон
12:51 09.11.2021
Общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 873 655.
В РФ выявили 39 160 новых случаев COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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За прошедшие сутки в России выявили 39 160 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 873 655. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.  

Отмечается, что больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (5 287), Московской области (2 818) и в Санкт-Петербурге (2 680). Меньше всего - в Сахалинской области (30 случаев), Чукотском автономном округе (19 случаев) и Ненецком автономном округе (15 случаев).

Ранее эксперты заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в мире. Заболеваемость по всему миру снижается второй месяц подряд. В октябре этого года на планете выявили 12,9 миллиона случаев заражения инфекцией. Это почти на три миллиона меньше, чем в сентябре, заявили эксперты ТАСС.

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