В РФ выявили 39 160 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 39 160 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 873 655. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (5 287), Московской области (2 818) и в Санкт-Петербурге (2 680). Меньше всего - в Сахалинской области (30 случаев), Чукотском автономном округе (19 случаев) и Ненецком автономном округе (15 случаев).

Ранее эксперты заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в мире. Заболеваемость по всему миру снижается второй месяц подряд. В октябре этого года на планете выявили 12,9 миллиона случаев заражения инфекцией. Это почти на три миллиона меньше, чем в сентябре, заявили эксперты ТАСС.