Иммунолог рассказал о развитии новых волн пандемии коронавируса

Текущий уровень заболеваемости коронавирусом пойдет на спад, когда будет уровень коллективного иммунитета составит 60-80 процентов. Об этом «Звезде» рассказал врач- иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он подчеркнул, что речь идет об иммунизации населения всей планеты, а не отдельных стран и регионов.

«Подчеркну, что популяционный иммунитет должен касаться не конкретной страны или региона, а всей планеты, тогда не останется места, где эти мутации новые могут происходить, которые обойдут вакцину», - пояснил специалист.

Он добавил, что спрогнозировать появление новых мутаций вируса, а также их периодичность и вызываемый ими рост заболеваемости сложно.

«На счет новых волн, это зависит не только от вакцинации, это зависит от вируса. Если мутация вируса произойдет, будет подобрана естественным отбором такая, которая сделает вирус нечувствительным к вакцинам, то это будет не новая волна, а новая пандемия <> Если будут мутации каждые три месяца происходить, этого тоже никто не знает, вот мутации, они происходят вообще каждый день, по 10 раз в день или по 100 раз в день. А вот такая, как бинго, три вишенки на автомате или четыре выскочат. Вот если такое будет выскакивать каждый три месяца, значит, каждые три месяца придется делать новую вакцину», - указал Жемчугов.

Он напомнил, что по такому принципу работают вакцины против гриппа, которые обновляют каждый год из-за регулярных мутаций вируса.