Клишас заявил, что обязательная вакцинация не противоречит Конституции РФ

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введения в России обязательной вакцинации от коронавируса не противоречит Конституции. При этом он отметил, что для реализации подобного предложения нужно принять соответствующий федеральный закон.

«Конституции это не противоречит», - заявил председатель агентству РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство не принимало решение об обязательной вакцинации на федеральном уровне. При этом президент Владимир Путин сказал, что не поддерживает инициативу об обязательности процедуры.