Кремль не принимал решение об обязательной вакцинации на федеральном уровне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство не принимало решение об обязательной вакцинации на федеральном уровне. На данный момент Кремль внимательно следит за ситуацией с коронавирусом в стране - цифры оптимизма не внушают.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось. Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите цифры, изо дня в день они меняются. Цифры пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние, поэтому следим дальше», - сказал Песков журналистам.

Ранее появилась информация, что бизнес предложил отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни и переходить к фактически обязательной и всеобщей вакцинации. Также предложено ввести бесплатную вакцинацию не только в государственных, но и в частных клиниках.