Захарова назвала ложью обвинения Запада в адрес Лукашенко по ситуации с мигрантами

Обвинения западных стран в адрес Минска в том, что миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС это «гибридная операция» президента страны Александра Лукашенко, являются ложью. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Делать вид, что это некая гибридная операция, которую проводит президент Белоруссии при якобы каких-то там поддержках, что это случайность, что это вырванная из контекста череда событий, не надо. Это неправда, это ложь», - считает Захарова.

Дипломат надеется, что на Западе не будут снимать с себя ответственность за навязывание своего образа жизни мигрантам. Также представитель российского МИДа считает, что западные страны «демонстрируют попрание» того, о чем говорили долгие годы.

«Этих людей приучали к мысли о том, что жизнь есть только на Западе по высоким стандартам, много лет, я бы сказала, даже десятилетий. По большому счету, сейчас Запад демонстрирует коллективное, массовое попрание всех тех ценностей, о которых говорил на протяжении многих лет», - подчеркнула Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в МИД России заявили, что Запад намеренно запустил информационную кампанию с обвинениями в сторону России в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. По словам Захаровой, за нападками со стороны Запада скрываются нежелание разобраться в сути проблемы, а также попытка сбежать от реальности.