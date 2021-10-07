СМИ: Валерия Гаркалина перевели на аппарат ИВЛ

Российского актера Валерия Гаркалина перевели на аппарат ИВЛ. По сообщениям Telegram-канала Baza, артист находится в реанимации, у него серьезное поражение легких - около 75-85%.

Напомним, актер попал в больницу 2 октября с положительным тестом на коронавирус. Состояние 67-летнего Гаркалина быстро ухудшалось, позже он попал в реанимацию.

Днем ранее СМИ сообщили о том, что российского актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию - его состояние ухудшилось. Утверждалось, что накануне ночью у народного артиста резко упал уровень сатурации - ниже нормы. У артиста наблюдалась критическая стадия пневмонии.

Кроме того, в СМИ сообщалось, что болезнь артиста развивалась на фоне хронических проблем с сердцем.