Названы причины перевода Гаркалина в реанимацию

Госпитализированный с коронавирусной инфекцией Валерий Гаркалин переведен в реанимацию. Накануне ночью состояние актера резко ухудшилось. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе Российского института театрального искусства (ГИТИС), где Валерий Борисович преподает на одной из кафедр.

«Состояние ухудшилось, он переведен в реанимацию. Это все, что мы можем пока сказать», - сообщили в пресс-службе ГИТИС.

По опубликованной ранее информации, врачи подключили Гаркалина к кислороду под давлением. У артиста критическая стадия пневмонии. Сообщается о поражении более 75% легких. При этом актер остается в сознании.

Валерий Гаркалин был доставлен в московскую больницу 2 октября с положительным тестом на коронавирус. Утверждалось, что болезнь артиста развивалась на фоне хронических проблем с сердцем.