В Грузии задержали троих человек в связи с обрушением части жилого дома

МВД Грузии задержало троих человек по делу об обрушении корпуса дома в Батуми. Уточняется, что задержанными оказались владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих, которые делали в ней ремонт.

Ранее также сообщалось, что в Батуми спасатели извлекли из-под завалов дома еще одного погибшего. Таким образом, число жертв обрушения жилого здания увеличилось до пяти человек.

«Спасатели изъяли тело еще одного, пятого погибшего в Батуми. По нашим данным, погибший несовершеннолетний», - сообщает телекомпания «Рустави 2».

Напомним, в пятницу, 8 октября, появилась информация об обрушении части многоквартирного дома на улице 26 Мая в Батуми. Уточнялось, что рухнул один из подъездов здания.

Несколькими часами ранее сообщалось, что тела четырех погибших извлекли из-под завалов на месте обрушения жилого дома в Батуми. Местные СМИ подчеркивали, спасателям удалось спасти из-под обломков двоих детей и мужчину. Они были госпитализированы. В МВД страны заявили, что под завалами могут оставаться трое детей.