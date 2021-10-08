Крики о помощи и клубы пыли: кадры первых минут после обрушения части жилого дома в Батуми
Жители города ранее рассказали, что еще до ЧП они слышали хлопок.
© Видео: Twitter, Brave_spirit81 © Фото: Twitter, Brave_spirit81
Жители Батуми опубликовали в социальных сетях кадры, на которых запечатлены первые минуты после обрушения части жилого дома в городе. На видео слышны крики, доносящиеся со всех сторон.
Ранее грузинские СМИ передавали, что часть многоквартирного дома обрушилась в городе на улице 26 Мая. Уточнялось, что рухнул один подъезд здания. Жители города также рассказали, что еще до ЧП они слышали хлопок.
Как сообщается, в результате происшествия пострадали люди, некоторых их них сотрудникам экстренных служб уже удалось вытащить из-под завалов. В настоящий момент у жилого дома работают бригады скорой помощи, пожарные и спасатели. Полицейские оцепили место ЧП.