Крики о помощи и клубы пыли: кадры первых минут после обрушения части жилого дома в Батуми

Жители Батуми опубликовали в социальных сетях кадры, на которых запечатлены первые минуты после обрушения части жилого дома в городе. На видео слышны крики, доносящиеся со всех сторон.

Ранее грузинские СМИ передавали, что часть многоквартирного дома обрушилась в городе на улице 26 Мая. Уточнялось, что рухнул один подъезд здания. Жители города также рассказали, что еще до ЧП они слышали хлопок.

Как сообщается, в результате происшествия пострадали люди, некоторых их них сотрудникам экстренных служб уже удалось вытащить из-под завалов. В настоящий момент у жилого дома работают бригады скорой помощи, пожарные и спасатели. Полицейские оцепили место ЧП.