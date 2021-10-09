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Число жертв обрушения дома в Батуми возросло до четырех

Майя Мусиенко
07:08 09.10.2021
Накануне в центре города рухнул целый подъезд жилой пятиэтажки.
Число жертв обрушения дома в Батуми возросло до четырех
© Фото: Sergio, Telegram
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Тела четырех погибших извлекли из-под завалов на месте обрушения жилого дома в Батуми. Об этом 9 октября сообщает МВД Грузии.

«Поисково-спасательные работы сотрудников МВД на месте обрушения жилого дома в Батуми продолжаются. Поздно ночью спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек», — заявили в ведомстве.

По данным местных СМИ, спасателям удалось спасти из-под обломков двоих детей и мужчину, которые были госпитализированы. Министр внутренних дел страны также отметил, что под завалами могут оставаться трое детей.

После нескольких часов поисков спасательной группе удалось найти еще двоих пострадавших. Они были срочно госпитализированы.

В пятницу, 8 октября, появились сообщения об обрушении части многоквартирного дома на улице 26 Мая в Батуми. Уточнялось, что рухнул один из подъездов здания. По словам местных жителей, еще до ЧП был слышен хлопок.

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