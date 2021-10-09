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Захарова: подозреваемые в краже сотрудники посольства США, видимо, решили покинуть РФ

Роман Захаров
22:17 09.10.2021
У злоумышленников имеется дипломатический иммунитет, и проведение с ними следственных действий, согласно закону, невозможно без снятия данного иммунитета.
Захарова: подозреваемые в краже сотрудники посольства США, видимо, решили покинуть РФ
© Фото: МВД РФ
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Сотрудники посольства США, подозреваемые в краже в Москве, выбрали вариант покинуть Россию. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Так как у злоумышленников, а они являются сотрудниками посольства США, имеется иммунитет, то была направлена нота по линии МИД РФ американскому посольству. Было предложено либо снять иммунитет и представить им возможность поучаствовать в процессе, либо немедленно покинуть территорию нашей страны. Как я понимаю, они воспользовались вторым вариантом», - объяснила дипломат в эфире «Соловьев Live».

Инцидент, о котором идет речь, произошел несколько дней назад в одном из столичных баров. Трое административно-технических работников посольства США, военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет похитили рюкзак у гражданина РФ. Вскоре полиция вычислила злоумышленников.

По факту данного происшествия МИД РФ направил американским коллегам ноту с требованием снять с указанных лиц дипломатический иммунитет для проведения с ними следственных действий. В противном случае, отмечали российские дипломаты, подозреваемые должны покинуть Россию

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