В Большом театре подтвердили гибель актера на сцене
По информации театра, трагедия произошла во время смены декораций.
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Большой театр подтвердил гибель актера при смене декораций во время спектакля «Садко», сообщает РИА Новости. Трагедия произошла этим вечером на глазах у многочисленных зрителей.
Одна и них написала в Twitter, что все произошло очень быстро, в самом начале выступления. Сразу после случившегося занавес был опущен, а зрителей попросили покинуть зал.
Ранее источник «Звезды» сообщил, что один из актеров закричал сразу, как только декорация пришла в движение. В причинах трагедии будут разбираться правоохранительные органы.