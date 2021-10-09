В Большом театре подтвердили гибель актера на сцене

Большой театр подтвердил гибель актера при смене декораций во время спектакля «Садко», сообщает РИА Новости. Трагедия произошла этим вечером на глазах у многочисленных зрителей.

Одна и них написала в Twitter, что все произошло очень быстро, в самом начале выступления. Сразу после случившегося занавес был опущен, а зрителей попросили покинуть зал.

Ранее источник «Звезды» сообщил, что один из актеров закричал сразу, как только декорация пришла в движение. В причинах трагедии будут разбираться правоохранительные органы.