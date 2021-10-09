«Меня всю трясет»: певица Гарифуллина прокомментировала трагедию на сцене Большого

Оперная певица Аида Гарифуллина прокомментировала произошедшее на сцене Большого театра. Сегодня вечером там погиб один из актеров, на которого неожиданно рухнула декорация.

Трагедия произошла на глазах у зрителей. Гарифуллина должна была сама выступать на сцене, но сегодня ее подменила другая исполнительница.

«Мне только что сообщили, меня всю трясет. Это ужасная трагедия погиб человек. Глубочайшие соболезнования родным», - сказала Гарифуллина.

Со слов очевидцев, все произошло очень быстро, в самом начале представления, как только доиграла увертюра. По данным СМИ, погибшим оказался актер Евгений Кулеш. Представление было сразу остановлено, зрителей попросили покинуть зал.