«Меня всю трясет»: певица Гарифуллина прокомментировала трагедию на сцене Большого
Певица должна была сама выступать этим вечером, но сегодня ее подменила другая исполнительница.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: flickr
Оперная певица Аида Гарифуллина прокомментировала произошедшее на сцене Большого театра. Сегодня вечером там погиб один из актеров, на которого неожиданно рухнула декорация.
Трагедия произошла на глазах у зрителей. Гарифуллина должна была сама выступать на сцене, но сегодня ее подменила другая исполнительница.
«Мне только что сообщили, меня всю трясет. Это ужасная трагедия погиб человек. Глубочайшие соболезнования родным», - сказала Гарифуллина.
Со слов очевидцев, все произошло очень быстро, в самом начале представления, как только доиграла увертюра. По данным СМИ, погибшим оказался актер Евгений Кулеш. Представление было сразу остановлено, зрителей попросили покинуть зал.