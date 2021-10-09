«Это просто кошмар»: очевидец трагедии в Большом театре рассказала о ЧП

Произошедшее на сцене Большого театра, где декорации насмерть задавили одного из актеров оперы «Садко», стало полной неожиданностью для посетителей. Об этом сообщила одна из зрительниц. С ее слов, все произошло очень быстро, в самом начале представления.

«Девочки, это просто кошмар, я не могу поверить, у меня на глазах погиб человек. Никто даже запеть не успел, только увертюра доиграла, у меня нет слов», - написала на своей странице в Twitter зрительница с ником s_krndl.

По данным СМИ, погибшим оказался актер Евгений Кулеш. Представление было сразу остановлено, зрителей попросили покинуть зал.

Ранее источник «Звезды» сообщил, что один из артистов закричал «стоп, стоп, стоп» сразу, как только декорация пришла в движение. Однако трагедию предотвратить не удалось.