«Один из актеров закричал на сцене»: стали известны подробности трагедии в Большом театре

Очевидец рассказал подробности чрезвычайного происшествия на сцене Большого театра, где во время оперы «Садко» погиб человек. На него упала одна из декораций.

По данным источника «Звезды», один из артистов закричал «стоп, стоп, стоп» сразу, как только декорация пришла в движение. Однако трагедию предотвратить не удалось.

По данным СМИ, погибшим актером является Евгений Кулеш. Представление сразу было остановлено, зрителей попросили покинуть зал. О причинах произошедшего и о других пострадавших пока не сообщается.