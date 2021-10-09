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Врач назвал самое неудачное время года для «встречи» с коронавирусом

Виктория Ивашечкина
08:08 09.10.2021
По словам специалиста, именно в осенний период у ряда людей бывает совместное течение нескольких инфекционных процессов.
Врач назвал самое неудачное время года для «встречи» с коронавирусом
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что самое неудачное время года для «встречи» с коронавирусом - осень, передает радио Sputnik

Врач напомнил, что в осеннее время также наблюдаются и другие вирусные инфекции. У некоторых пациентов бывает совместное течение нескольких инфекционных процессов.

Тимаков подчеркнул, что данные процессы особенно опасны для тех, кто еще не вакцинировался. Врач напомнил, что вакцина значительно уменьшает угрозу заражения сразу несколькими видами вирусов этой осенью.

В свою очередь, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что носить шапки рекомендуется как при минусовой температуре, так и в ветреную и дождливую погоду.

Кроме того, по словам специалиста, осенью необходимо внимательно следить за прогнозом синоптиков. Дело в том, что температура часто меняется, и учитывать предстоящую погоду при выборе гардероба.

Андрей Тяжельников напомнил, что переохлаждение головы может привести к невралгии лицевого и тройничного нервов, ушным воспалениям. Медик советует начинать носить перчатки, когда руки мерзнут на улице. А шарфы и палантины следует носить с ранней осени.

Помимо этого, в осеннее время нужно помнить об иммунитете, который влияет на общее состояние организма. Иммунитет необходимо укреплять: сбалансированно и правильно питаться, заниматься спортом.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, как нельзя лечить осеннюю простуду. По его словам, зачастую россияне пытаются вылечить ее «народными» методами.

В частности, специалист предостерег от использования чеснока и лука для «лечения» простуды и насморка путем прямого контакта со слизистыми оболочками.

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