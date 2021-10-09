Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В России зафиксировали рекордное количество смертей за сутки от COVID-19

Анна Назайкина
11:57 09.10.2021
С начала пандемии зарегистрировали 215 453 летальных исхода.
В России зафиксировали рекордное количество смертей за сутки от COVID-19
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
Читайте нас на:

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России был зарегистрирован новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки - 968 человек. За последние 24 часа выявили 29 362 новый случай COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 21 049 россиянам.

Как отмечается, у 8,9% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлен 6 001 новый случай заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 2 717 новых случаев COVID-19.Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 1 689.

Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области(21), Ненецком автономном округе(16) и на Чукотке(15).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 7 746 718. За весь период зафиксировано 215 453 летальных исхода, выздоровели 6 840 845 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:10 В стране и мире
В изъятом в Оренбуржье суррогатном алкоголе обнаружили метанол
11:10 В стране и мире
Видео
Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 Гаркалина
12:18 В стране и мире
В Грузии объявили день траура после обрушения части жилого дома в Батуми
10:23 В стране и мире
Видео
Полицейские рассказали, как задерживали жестоко избивших пассажира метро
10:15 В стране и мире
Стало известно содержимое рюкзака, похищенного сотрудниками посольства США в Москве
Популярное
СМИ: певца Александра Серова экстренно госпитализировали с COVID-19
«Полет нормальный»: опубликованы фото членов «киноэкипажа» на МКС
Доктор Мясников развеял мифы о повышенном давлении
Война с терроризмом и нападение белого медведя: что известно о поврежденной подлодке ВМС США
Видео
На земле лицом вниз: новые кадры задержания подозреваемых в избиении пассажира метро
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.