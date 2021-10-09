В России зафиксировали рекордное количество смертей за сутки от COVID-19

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России был зарегистрирован новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки - 968 человек. За последние 24 часа выявили 29 362 новый случай COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 21 049 россиянам.

Как отмечается, у 8,9% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлен 6 001 новый случай заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 2 717 новых случаев COVID-19.Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 1 689.

Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области(21), Ненецком автономном округе(16) и на Чукотке(15).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 7 746 718. За весь период зафиксировано 215 453 летальных исхода, выздоровели 6 840 845 человек.