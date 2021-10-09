Сербия обсуждает с Россией цену на газ в 270 долларов за тысячу кубометров

Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ на уровне 270 долларов за тысячу кубометров в течение шести месяцев следующего года. Соответствующее заявление сделал сербский лидер Александар Вучич.

«Мы с русскими договариваемся, чтобы цена в 270 долларов за тысячу кубометров, которая абсолютно самая низкая, и по которой мы получаем газ до нового года, была продлена еще на шесть месяцев. Этим мы преодолеем всю зиму и первую часть летнего периода, что для нас ужасно важно не только из-за населения, но и из-за производства и промышленности», - приводит ТАСС слова Вучича.

Ранее Александр Вучич заявил о планах обратиться к своему российскому коллеге Владимиру Путину за помощью в условиях энергетического кризиса, который разразился в Европе.

Стоимость газа в Европе резко выросла за последние несколько месяцев. Так, еще в начале августа цена фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, но уже в конце сентября данный показатель увеличился более чем в три раза.