«При чем тут Россия?»: британцы обвинили Запад в газовом кризисе

Читатели газеты Daily Mail заступились за Россию, которую британские журналисты обвинили в якобы намеренном ограничении поставок природного газа в Европу.

Так, в одном из материалов говорилось, что президент РФ Владимир Путин якобы шантажирует лидеров европейских стран обещаниями увеличить экспорт газа после того, как «Северный поток - 2» получит сертификацию. В ответ на это подписчики издания осудили выпад в адрес России, подчеркнув, что ее критикуют по любому поводу.

«Их газ, какую цену хотят, такую и устанавливают», - написал пользователь с ником PTFE98.

Другой читатель - Smarty S - добавил, что на Западе «чуть что не так, сразу виновата Россия!».

«Россия хочет продавать больше газа. Бюрократы из США и Европы откладывают запуск трубопровода. Цены не падают, а растут... Но при чем тут Россия?», - задался вопросом еще один комментатор.

Часть читателей сошлась во мнении, что вина за рост цен на газ лежит на США, которые специально создали искусственный дефицит топлива.

«Они использовали санкции, чтобы отложить строительство новых трубопроводов… Это было их целью с самого начала. США не планируют продавать газ в Европу… они экспортируют газ только несколько месяцев в году и импортируют его зимой», - высказал свою позицию casaloco.

Этот же читатель обратился к Евросоюзу с призывом ввести санкции против Вашингтона за вмешательство в дела европейского энергорынка.

«Дело не в Путине, а в британских эко-фанатиках», - заявил в комментариях Leo Kassan.

Некоторые же подписчики считают, что предъявлять претензии за случившееся нужно правительству Великобритании.

«Наши (британские - прим. ред.) власти в прошлом приняли глупые решения и ничего не спланировали заранее, а сейчас они обвиняют Путина. Мне стыдно за мою страну, стыдно просить о чем-то Россию», - поделился мнением человек с ником Plato England.

Стоимость газа в Европе резко выросла за последние несколько месяцев. Так, еще в начале августа цена фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, но уже в конце сентября данный показатель увеличился более чем в три раза.