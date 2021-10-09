Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Количество жертв отравления суррогатом в Оренбуржье выросло до 29

Ян Брацкий
16:55 09.10.2021
В рамках возбужденного уголовного дела по факту отравления людей, задержаны девять человек, четверо из них заключены под стражу.
Количество жертв отравления суррогатом в Оренбуржье выросло до 29
© Фото: Татьяна Макеева, РИА Новости
Читайте нас на:

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 29 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«В рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в 4 территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана, либо в настоящее время оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В настоящее время, в рамках возбужденного уголовного дела задержаны девять человек, четверо из них заключены под стражу, добавили в СК РФ.

Кроме того, на территории одной из оптово-закупочных баз в Орске, где ранее были обнаружены бутылки со спиртосодержащей жидкостью, найдены 11 металлических бочек объемом в 200 литров. Их содержимое изучают эксперты.  

Несколькими днями ранее стало известно о том, что ряд жителей Домбарского и Ясненского районов области отравились суррогатным алкоголем. СК возбудил уголовные дела о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:55 В стране и мире
Количество жертв отравления суррогатом в Оренбуржье выросло до 29
16:50 В стране и мире
Во Владимире заявили, что ближайший концерт Серова не отменяли
15:04 В стране и мире
Ливан оказался полностью обесточенным из-за нехватки топлива на электростанциях
14:48 Спорт
Месси объяснил свой переход в ПСЖ
13:42 В стране и мире
Агент Гаркалина заявила, что врачи не раскрывают подробностей его состояния
Популярное
Видео
В Томске пять полицейских машин устроили погоню за трактором
СМИ: у Александра Серова диагностировали 75-процентное поражение легких
«Полет нормальный»: опубликованы фото членов «киноэкипажа» на МКС
Доктор Мясников развеял мифы о повышенном давлении
Война с терроризмом и нападение белого медведя: что известно о поврежденной подлодке ВМС США
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.