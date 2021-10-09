Количество жертв отравления суррогатом в Оренбуржье выросло до 29

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 29 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«В рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в 4 территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана, либо в настоящее время оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В настоящее время, в рамках возбужденного уголовного дела задержаны девять человек, четверо из них заключены под стражу, добавили в СК РФ.

Кроме того, на территории одной из оптово-закупочных баз в Орске, где ранее были обнаружены бутылки со спиртосодержащей жидкостью, найдены 11 металлических бочек объемом в 200 литров. Их содержимое изучают эксперты.

Несколькими днями ранее стало известно о том, что ряд жителей Домбарского и Ясненского районов области отравились суррогатным алкоголем. СК возбудил уголовные дела о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть.