Еще два человека задержаны по делу об отравлении в Оренбургской области

По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области задержаны еще два человека. Таким образом, общее число задержанных в рамках расследования данного происшествия увеличилось до девяти человек.

«К настоящему времени следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны девять лиц, в отношении четверых из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она также проинформировала, что представители СКР и МВД РФ на территории базы, где ранее был обнаружен основной склад хранения суррогата, дополнительно нашли спиртосодержащую жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров.

Ранее сообщалось, что число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 29 человек.

Накануне стало известно о том, что некоторые жители Домбарского и Ясненского районов региона отравились некачественным алкоголем. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовные дела о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть.