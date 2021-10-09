В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого в нелегальном сбыте алкоголя

Суд арестовал на два месяца обвиняемого в нелегальном сбыте алкогольной продукции в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда Орска.

«Первый фигурант 1992 года рождения, обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Под арестом пробудет до 8 декабря», - говорится в сообщении.

Было добавлено, что мужчина в процессе заседания отказался давать какие-либо пояснения, в ходе допроса обвиняемый свою вину признал. Кроме того, в данный момент избирается мера пресечения еще двум фигурантам дела.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно о том, что ряд жителей Домбарского и Ясненского районов отравились суррогатным алкоголем. СК возбудил пять уголовных дел. По данным оренбургского минздрава, после употребления суррогатного алкоголя в регионе пострадали 54 человека, 26 скончались.