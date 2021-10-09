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В Батуми обнаружили девятую жертву обрушения дома

Ян Брацкий
16:40 09.10.2021
По заявлению главы МВД, больше пропавших нет и поисковые работы на месте трагедии можно завершить.
В Батуми обнаружили девятую жертву обрушения дома
© Фото: Kulumbegashvili Tamuna, XinHua, Globallookpress
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В Батуми увеличилось число жертв обрушения части жилого корпуса. Спасатели извлекли из-под завалов очередное тело. Таким образом, общее количество погибших составило девять человек, среди которых есть дети. Об этом рассказал глава МВД Вахтанг Гомелаури, выразивший надежду, что это последняя жертва трагедии.

«Хочу выразить свои соболезнования семьям. Ситуация сложная. Девять человек погибли. Вчера и сегодня это был самый тяжелый день. Пять минут назад мы нашли девятую жертву. По нашим предположениям, больше нет пропавших и поисковые работы будут завершены», - цитирует Гомелаури РИА Новости.

В минувшую пятницу в центре Батуми рухнула часть жилой семиэтажки. Все это время сотни спасателей, полицейских, пожарных и волонтеров проводили поисково-спасательную операцию. Власти Грузии объявили 11 октября днем траура по погибшим при обрушении дома.

Ранее стало известно, что МВД Грузии задержало троих человек по делу об обрушении корпуса дома в Батуми. Уточняется, что задержанными оказались владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих, которые делали в ней ремонт.

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