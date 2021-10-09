В Грузии объявили день траура после обрушения части жилого дома в Батуми

В Грузии 11 октября было объявлено днем траура после обрушения части жилого дома в Батуми. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. По последним данным, в результате происшествия скончалось восемь человек.

«Выражаю глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Батуми, и соболезную членам семей и близким погибших. Вместе с ними скорбит и вся Грузия. По моему решению, в связи с памятью по погибшим понедельник, 11 октября, будет объявлен днем траура», - написал глава правительства на странице в Facebook.

Ранее грузинские СМИ передавали, что часть многоквартирного дома обрушилась в городе на улице 26 Мая. Уточнялось, что рухнул один подъезд здания. Спасатели продолжают извлекать из-под завалов людей.

Мэр города Лела Сурманидзе сообщала, что причиной обрушения мог стать взрыв газа. Также, по одной из версий, трагедия могла случиться из-за падения несущей стены во время ремонтных работ, которые велись на первом этаже здания.