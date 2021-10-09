Вучич объяснил причину газового кризиса в Европе

Углеродные пошлины, краткосрочные контакты и демпинг на внутреннем рынке ЕС привели к глубокому кризису в энергетической сфере всей Европы. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич. С его слов, нынешнюю цену за тысячу кубометров газа в ЕС нельзя назвать нормальной.

«Что привело к подорожанию газа в Европе? Во-первых, введение новых углеродных пошлин, во-вторых, тотальная нехватка газа из-за того, что китайцы весь сжиженный газ перенаправили на себя. В-третьих, потому что многие страны давали своей промышленности газ на выходе из пандемии по самым низким ценам, чтобы подстегнуть рост экономики. Они брали газ, но не заключали долгосрочных контрактов с русскими, поэтому в итоге остались без газа, а цена него подпрыгнула с $400 до $1,8 тысяч», - приводят «Известия» слова сербского лидера.

Ранее Вучич завил, что будет просить Россию о помощи в условиях энергетического кризиса. Сейчас «Газпром» и «Сербиягаз» ведут переговоры о заключении долгосрочного контракта на поставку голубого топлива.

Вице-премьер России Юрий Борисов, посетивший Белград на днях, высказал надежду на то, что заключить договор на поставку газа из России в Сербию удастся до конца текущего года.