Борисов надеется, что до конца года будет заключен долгосрочный договор на поставку газа в Сербию

Вице-премьер РФ Юрий Борисов надеется на заключение до конца текущего года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию. Об этом Борисов заявил во время заседания Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Вы достроили свою часть "Турецкого потока" - теперь Сербия практически обеспечила свою энергетическую безопасность в плане потребления важного углеводородного продукта - газа - в нужном, в необходимом количестве, и то, что вы еще стали практически страной-транзитером газа, это очень хорошо. И я надеюсь, что "Газпром" до конца года заключит на выгодных условиях договор - надеюсь, долгосрочный договор - на поставку в Сербию газа», - заявил Борисов.

Вице-премьер добавил, что особого внимания, по его мнению, заслуживает завершение проекта создания новых, нужных маршрутов поставки газа в Сербию и другие страны Балканского полуострова.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о планах обратиться к своему российскому коллеге Владимиру Путину за помощью в условиях энергетического кризиса, который разразился в Европе.