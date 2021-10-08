В Кремле отреагировали на заявления Британии по поставкам газа РФ в ЕС

Заявления британских властей о том, что Россия якобы специально ограничивает поставки газа в Европу, рассчитаны на популизм. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия ничего не ограничивает. Россия продает ровно столько газа, сколько его покупают. Если европейцы, в том числе Британия, будут контрактовать большее количество газа, то им будет поставляться большее количество газа. Или Британия хочет, чтобы Россия бесплатно отправляла безграничное количество этого газа?» - сказал он агентству.

Ранее газета Times со ссылкой на пресс-секретаря премьера Британии Бориса Джонсона сообщала, что правительство страны убеждено в том, что Россия умышленно сократила поставки «голубого топлива» в Европу. Таким образом, считают в Лондоне, Москва стремилась заставить ЕС одобрить строительство «Северного потока - 2».

Ранее Владимир Путин отметил «истерику и неразбериху» на европейских топливных рынках. Причинами происходящего, по его мнению, стали спекуляции на климатических проблемах и сокращение инвестиций. Кроме того, он указал на необходимость плавного перехода к альтернативной энергетике.