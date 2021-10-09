Суд арестовал трех фигурантов дела о нелегальном сбыте алкоголя в Оренбуржье

В Оренбургской области арестованы еще трое обвиняемых по уголовному делу о массовом отравлении контрафактным алкоголем. Под стражей фигурантам предстоит провести два месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на районные суды.

Ранее этим днем стало известно об аресте в суде Орска первого обвиняемого в нелегальном производстве и продаже алкогольной продукции в Оренбургской области. Сообщалось, что в ходе заседания мужчина отказался давать какие-либо пояснения, а на допросе признал свою вину.

Сообщения о массовых отравлениях жителей Домбарского и Ясненского районов Оренбуржья суррогатным алкоголем появились несколько дней назад. По данным оренбургского Минздрава, жертвами контрафактного спиртного стали 26 человек, еще 54 человека пострадали. Со складов и магазинов региона было изъято порядка двух тысяч бутылок со спиртным, в некоторых эксперты обнаружили метанол.