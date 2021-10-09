В изъятом в Оренбуржье суррогатном алкоголе обнаружили метанол

В ряде напитков, которые были изъяты в ходе расследования уголовного дела об отравлении алкоголем в Оренбургской области, обнаружен бесцветный ядовитый спирт метанол смертельно опасный для человека. Об этом 9 октября сообщили «МВД-медиа».

«На данный момент в ряде объектов обнаружен метанол. Исследования продолжаются», – написано в сообщении.

Сообщается, что в общей сложности с мест происшествий, складов, а также из продовольственных магазинов региона правоохранители изъяли порядка двух тысяч образцов. Среди них разлитая в стеклянные и пластиковые бутылки спиртосодержащая продукция, пустая тара и другие объекты для исследований. В настоящий момент криминалисты проводят различные экспертизы изъятых веществ, изделий, жидкостей, следов рук и механизмов, оставленных в ходе производственного процесса.

Ранее стало известно об аресте обвиняемого в нелегальном сбыте алкогольной продукции в Оренбургской области. По последним данным, в результате употребления суррогатного спиртного в регионе скончалось 26 человек.