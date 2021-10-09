Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В изъятом в Оренбуржье суррогатном алкоголе обнаружили метанол

Майя Мусиенко
13:10 09.10.2021
Всего с мест происшествий, со складов и из магазинов региона было изъято около двух тысяч образцов.
В изъятом в Оренбуржье суррогатном алкоголе обнаружили метанол
© Фото: СК РФ
Читайте нас на:

В ряде напитков, которые были изъяты в ходе расследования уголовного дела об отравлении алкоголем в Оренбургской области, обнаружен бесцветный ядовитый спирт метанол смертельно опасный для человека. Об этом 9 октября сообщили «МВД-медиа».

«На данный момент в ряде объектов обнаружен метанол. Исследования продолжаются», – написано в сообщении.

Сообщается, что в общей сложности с мест происшествий, складов, а также из продовольственных магазинов региона правоохранители изъяли порядка двух тысяч образцов. Среди них разлитая в стеклянные и пластиковые бутылки спиртосодержащая продукция, пустая тара и другие объекты для исследований. В настоящий момент криминалисты проводят различные экспертизы изъятых веществ, изделий, жидкостей, следов рук и механизмов, оставленных в ходе производственного процесса.

Ранее стало известно об аресте обвиняемого в нелегальном сбыте алкогольной продукции в Оренбургской области. По последним данным, в результате употребления суррогатного спиртного в регионе скончалось 26 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:10 В стране и мире
В изъятом в Оренбуржье суррогатном алкоголе обнаружили метанол
11:10 В стране и мире
Видео
Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 Гаркалина
12:18 В стране и мире
В Грузии объявили день траура после обрушения части жилого дома в Батуми
10:23 В стране и мире
Видео
Полицейские рассказали, как задерживали жестоко избивших пассажира метро
10:15 В стране и мире
Стало известно содержимое рюкзака, похищенного сотрудниками посольства США в Москве
Популярное
СМИ: певца Александра Серова экстренно госпитализировали с COVID-19
«Полет нормальный»: опубликованы фото членов «киноэкипажа» на МКС
Доктор Мясников развеял мифы о повышенном давлении
Война с терроризмом и нападение белого медведя: что известно о поврежденной подлодке ВМС США
Видео
На земле лицом вниз: новые кадры задержания подозреваемых в избиении пассажира метро
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.