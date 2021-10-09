Месси объяснил свой переход в ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси объяснил, почему принял решение о переходе во французский клуб после завершения контракта с «Барселоной».

«В ПСЖ продемонстрировали, что действительно заинтересованы во мне, проявили заботу. Я благодарен за это, потому что сейчас я счастлив. Были и другие предложения, однако мы довольно быстро пришли к соглашению с ПСЖ. Конечно, меня привлек проект, игроки, уровень команды. Все эти составляющие сделали проще переговорный процесс», - приводит слова Месси France Football слова Месси.

В августе французский футбольный клуб ПСЖ подписал контракт с аргентинцем Лионелем Месси. По этому случаю на странице ПСЖ в Twitter был опубликован ролик, посвященный новичку.

На следующий день на пресс-конференции Месси описал свои чувства в случае необходимости играть против своего бывшего клуба «Барселоны».