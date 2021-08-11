Месси описал свои чувства в случае необходимости играть против «Барселоны»

Знаменитый аргентинский нападающий и капитан национальной команды Лионель Месси рассказал о своих чувствах в случае, если ему придется играть против своего бывшего клуба - «Барселоны». Сегодня в Париже состоялась большая пресс-конференция игрока, где его представили в качестве нового приобретения французского клуба «Пари Сен-Жермен».

«Все знают мою привязанность и любовь к клубу, где я был с детства. Он всегда будет моим домом, и это будет видно, если мы пересечемся в Европе. Будет странно возвращаться на "Камп Ноу" в другой футболке, но это футбол», - приводит РБК слова форварда.

Месси подписал контракт с «парижанами» сроком на два года с возможностью продления на один сезон. По данным СМИ, зарплата футболиста в ПСЖ составит около 35 миллионов евро в год. Всю свою спортивную карьеру аргентинец провел в «Барселоне», воспитанником которой он является. За основную команду Лионель выступал с 2004 года.

В составе сине-гранатовых Месси стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выиграл Кубок страны и восемь - Суперкубок. Четырежды он становился обладателем главного трофея Лиги чемпионов.