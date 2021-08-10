Месси официально вошел в состав ПСЖ

Французский футбольный клуб ПСЖ подписал контракт с аргентинцем Лионелем Месси. Об этом говорится в Twitter команды. Также на странице ПСЖ опубликован ролик, посвященный новичку.

Официально клуб представит игрока на пресс-конференции в среду, 11 августа. Месси уже находится в Париже.

По данным СМИ, зарплата футболиста в ПСЖ составит около 35 миллионов евро в год. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления. Также в контракте предусмотрены бонусы.

Пятого августа «Барселона» объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании. В этом клубе аргентинский футболист начинал свою карьеру.