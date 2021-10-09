Число фигурантов дела о суррогатном алкоголе в Оренбуржье выросло до семи

Число фигурантов уголовного дела об отравлении людей суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до семи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Завтра в Октябрьском районном суде Орска будут рассматриваться два материала в отношении мужчины, доставившего поддельную алкогольную продукцию, и женщины-продавца», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

В настоящий момент, в отношении пяти подозреваемых судом избирается мера пресечения. В рамках уголовного дела задержаны шестеро подозреваемых.

Ранее эксперты обнаружили в некоторых изъятых бутылках бесцветный спирт метанол - смертельный для человека яд. В общей сложности с мест происшествий, складов, а также из продовольственных магазинов региона правоохранители изъяли порядка двух тысяч образцов. Среди них разлитая в стеклянные и пластиковые бутылки спиртосодержащая продукция, пустая тара и другие объекты для исследований. В настоящий момент криминалисты проводят различные экспертизы изъятых веществ, изделий, жидкостей, следов рук и механизмов, оставленных в ходе производственного процесса.

Между тем, Минздрав Оренбургской области сообщает, что после употребления суррогатного алкоголя в регионе пострадали 54 человека, 26 из них умерли.