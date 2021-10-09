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Количество пострадавших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 54

Виктория Ивашечкина
10:45 09.10.2021
Ранее местные власти подтвердили, что все пострадавшие являются жителями восточных районов Оренбуржья.
© Видео: СК РФ © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Минздрав Оренбургской области сообщает, что после употребления суррогатного алкоголя в регионе пострадали 54 человека, 26 из них умерли.

«Увеличение количества смертей произошло среди тех, кто был в тяжелом состоянии. На данный момент умерли 26 человек, 28 живы», - прокомментировали в ведомстве, передает РИА Новости.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно о том, что ряд жителей Домбарского и Ясненского районов отравились суррогатным алкоголем. СК возбудил два уголовных дело о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть.

Накануне ведомство опубликовало кадры задержания троих подозреваемых в незаконном сбыте алкоголя в Оренбургской области. 

По последним данным, было возбуждено пять уголовных дел. Несколькими часами ранее стало известно, что жертвами суррогатного спиртного стал 21 человек, еще 28 жителей региона пострадали. По словам местных властей, все пострадавшие являются жителями восточных районов Оренбуржья.

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