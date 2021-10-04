Сбой в работе Facebook стоил Цукербергу $6,6 млрд

Американский миллиардер и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиардов долларов из-за сбоев в работе социальной сети, а также сервисов Instagram и WhatsApp. По итогам дня он опустился на шестое место в списке миллиардеров, о чем свидетельствуют данные Forbes.

Напомним, массовый сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsАpр произошел сегодня ближе к вечеру.

Точные причины произошедшего пока не ясны, по одной из версий, некие злоумышленники могли подобным образом продемонстрировать свои технические возможности или устроить своеобразную демонстрацию для «черного рынка».

По другой - причиной сетевого ЧП мирового масштаба могло послужить удаление записей DNS Facebook и Instagram из таблиц глобальной маршрутизации.