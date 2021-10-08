Не слишком дипломатично: в МВД раскрыли детали кражи рюкзака сотрудниками посольства США в Москве

Стали известны подробности инцидента в одном из столичных баров, участниками которого стали трое сотрудников посольства США. Несколько дней назад в полицию обратился мужчина, заявивший о краже своего рюкзака с личными вещами. Ущерб он оценил в 15 тысяч рублей.

В ходе расследования, оперативники установили возможную причастность к содеянному трех морских пехотинцев - сотрудников посольства США в Москве.

«В ходе предварительного расследования были изучены записи с камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы. В результате, установлены трое подозреваемых в совершении этого противоправного деяния. Ими оказались административно-технические работники посольства США в Москве, военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. Следствие располагает видеозаписью входа фигурантов в здание посольства США с похищенным рюкзаком», - рассказал начальник Управления информацией и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Владимир Васенин.

В российском внешнеполитическом ведомстве уже отреагировали на случившееся и направили американским коллегам ноту с требованием снять с указанных лиц дипломатический иммунитет для проведения с ними следственных действий. В противном случае, отметили в МИДе, подозреваемые будут немедленно выдворены из России.